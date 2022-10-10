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Путин призвал губернаторов сделать предложения по организации работы при частичной мобилизации

Алексей Курильченко
11:34 10.10.2022
Президент отметил, что в ходе проведения частичной мобилизации были выявлены проблемы, которые «накапливались достаточно давно».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В ходе проведения частичной мобилизации в России были выявлены организационные проблемы, которые следует решить. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В ходе совещания с избранными главами регионов российский лидер призвал проанализировать ход проведения частичной мобилизации и сделать предложения по организации дальнейшей работы.

«Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно... но если бы не начали этим заниматься, так, как сейчас это делаем, то тогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались, и накапливались достаточно долго. Но это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами... Ко всем обращаюсь руководителям регионов - внимательно, вместе с соответствующими подразделениями Министерства обороны, с военкоматами, все нужно проанализировать и сделать предложения по поводу того, как по-современному должна быть организована работа в нашей стране», - заявил Путин.

С 21 сентября на территории России объявлена частичная мобилизация. По официальным данным, мобилизованные необходимы для участия в контроле линии соприкосновения и освобожденных территорий. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Вооруженные силы прибыли уже более 200 тысяч человек.

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