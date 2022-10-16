Якобы зло и якобы враг: как украинцы вколачивают в головы европейцев дезинформацию о россиянах

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, все работы после теракта на Крымском мосту должны завершиться в течение месяца или полутора. Есть серьезное продвижение и в расследовании теракта: ФСБ опубликовала фото- и видеоматериалы о том, как украинская разведка готовила взрыв на мосту. В Киеве этим даже бравируют. Об этом сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. То, что американская сторона в курсе всех операций ВСУ, подтвердил и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак. И не просто в курсе - Вашингтон дает согласие на каждый украинский удар и каждый теракт.

Десятки обысков и экспертиз ФСБ и СК РФ позволили детально проследить маршрут, по которому взрывчатка, разрушившая часть Крымского моста, попала к месту теракта. Следы ведут на Украину - оттуда были отправлены десятки тонн взрывчатки, которые и внешне, и на экране просвечивающего рентгена выглядели как обычные стройматериалы.

Первой промежуточной остановкой оказалась Болгария. В целом, прежде, чем смертоносный груз попал в РФ, его прогнали через Грузию, Армению и снова Грузию. 6 октября фура с взрывчаткой пересекла российско-грузинскую границу на КПП «Верхний Ларс» и оказалась в Армавире. После чего была направлена в Крым.

Расследование продолжается, но участники преступной цепочки уже установлены: руководил организацией взрыва Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, передвижение груза по всему маршруту контролировал сотрудник этого управления - он же связывался с участниками преступной схемы, представляясь как Иван Иванович. Не исключено, что помогали украинцам в подготовке теракта и западные спецслужбы - по данным издания GrayZONE, британская разведка еще весной разработала план по уничтожению Крымского моста. Свои идеи и знание о конструкции сооружения западные партнеры вполне могли донести и до Киева. Доказательства - из уст украинских политиков: российские пранкеры Вован и Лексус дозвонились до главы Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергея Пашинского, который с радостью откровенно признался, что Киев заранее информирует Вашингтон обо всех готовящихся диверсиях против РФ. А главный дипломат Незалежной Дмитрий Кулеба признался им же, что на самом деле Украина - страна-террорист.

Общая цель всего этого - и дальше вколачивать в головы европейцев, что Россия - мировое зло и агрессор, враг. Президент Владимир Зеленский, едва вернувшись из бункера на западе Украины, куда его экстренно вывезли, как только начались удары по Киеву, дал интервью немецкому телевидению. Говорил на русском языке, таращил глаза, тер лицо. Переврал все и вся, забыв, что это он с пеной у рта неделю назад требовал от НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, и обвинил в терроризме Москву.

Зато не сказал о массовой казни гражданских в Купянске. Видео с тремя убитыми людьми опубликовал неонацист со стажем, командир подразделения ССО ВСУ Максим Жорин. Ни для кого не секрет - это украинские нацбатальоны расправляются с теми, кого считают предателями. Испугавшись международной огласки, на Жорина надавили из офиса президента, и, в попытках замести следы, опубликовали еще 2 секунды видео, на котором люди в военной форме ведут раздетого человека к яме. На ноге одного из карателей с помощью компьютерной графики попытались нарисовать красную полосу, опознавательный знак союзных сил, но получилось настолько топорно, что сомнений в вине Жорина не осталось.

Также на этой неделе «слили» ролик, как создается образ бесстрашного лидера Незалежной: Зеленский в студии для записи реалистичных 3D-голограмм, а британские эксперты подсказывают ему, как лучше встать перед камерой, чтобы потом можно было поместить его виртуального двойника на любой фон. С первых дней спецоперации Зеленский пытается делать вид, что он - якобы с каждым из украинцев, но эксперты сразу заметили нестыковки и предположили, что он снимается на зеленом фоне, который позволяет потом наложить любую картинку. Фактически западные кураторы сделали из президента Украины виртуальный аватар.

Внезапно устал от украинского хамства и попрошаек и американский миллиардер Илон Маск: владелец системы спутникового интернета Starlink, от которого ежедневно зависят ВСУ на поле боя, публично заявил, что больше не будет его оплачивать и попросил Пентагон взять расходы на себя. Без космического интернета Маск оставил Киев после того, как экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник посоветовал миллиардеру «отвалить» в нецензурной форме.

Украина с весны получила от Маска 20 тысяч терминалов, и Киев за них не платил ни копейки. 85% расходов взяли на себя бюджеты США, Польши и других стран, больше 100 миллионов долларов заплатил Маск. Но бизнесмен больше не собирается быть меценатом. Но под давлением и явно без особого энтузиазма вскоре пообещал и дальше платить за украинский интернет.