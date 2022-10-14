Опубликовано видео с перемещениями подорвавшейся на Крымском мосту фуры в Армении

После подмены документов на груз фура отправилась в Россию, в Армавире рулоны перегрузили в автомобиль Махира Юсубова, который и был подорван на Крымском мосту.

© Видео: Комитет государственных доходов Республики Армения, Telegram © Фото: Комитет государственных доходов Республики Армения, Telegram

Опубликовано новое видео с фурой, подорвавшейся на Крымском мосту в минувшие выходные. На нем показаны ее перемещения на пропускном пункте досмотра в Армении.

На записи видно, как таможенники проверяют накладные у водителя. На рентгеновском мониторе четко видны контуры паллетов со строительной пленкой, в которой, по данным ФСБ, и спрятали взрывчатку.

После подмены документов на груз фура отправилась в Россию. В Армавире рулоны перегрузили в автомобиль Махира Юсубова, который и был подорван на Крымском мосту утром 8 октября.

Теракт организовали спецслужбы Украины, по делу уже арестованы 8 человек. Прервать транспортное сообщение с полуостровом у них не получилось - легковые автомобили пошли по мосту уже через 12 часов после взрыва, чуть позже - поезда.

Ремонтные работы продолжаются. Накануне к восстановлению разрушенного пролета приступил первый плавучий кран. Спецтехника перемещает многотонные конструкции пролетов, которые заменят полностью.