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Опубликовано видео с перемещениями подорвавшейся на Крымском мосту фуры в Армении

Егор Левин
09:21 14.10.2022
После подмены документов на груз фура отправилась в Россию, в Армавире рулоны перегрузили в автомобиль Махира Юсубова, который и был подорван на Крымском мосту.
© Видео: Комитет государственных доходов Республики Армения, Telegram © Фото: Комитет государственных доходов Республики Армения, Telegram
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Опубликовано новое видео с фурой, подорвавшейся на Крымском мосту в минувшие выходные. На нем показаны ее перемещения на пропускном пункте досмотра в Армении.

На записи видно, как таможенники проверяют накладные у водителя. На рентгеновском мониторе четко видны контуры паллетов со строительной пленкой, в которой, по данным ФСБ, и спрятали взрывчатку.

После подмены документов на груз фура отправилась в Россию. В Армавире рулоны перегрузили в автомобиль Махира Юсубова, который и был подорван на Крымском мосту утром 8 октября.

Теракт организовали спецслужбы Украины, по делу уже арестованы 8 человек. Прервать транспортное сообщение с полуостровом у них не получилось - легковые автомобили пошли по мосту уже через 12 часов после взрыва, чуть позже - поезда.

Ремонтные работы продолжаются. Накануне к восстановлению разрушенного пролета приступил первый плавучий кран. Спецтехника перемещает многотонные конструкции пролетов, которые заменят полностью.

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