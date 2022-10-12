ФСБ и СК России установили организатора теракта на Крымском мосту

ФСБ также задержала восьмерых соучастников теракта, в числе которых граждане России, Украины и Армении.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный Комитет (СК) России установили организатора взрыва на Крымском мосту. По данным ведомств, им, в частности, стал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», - сообщает ЦОС ФСБ.

Кроме того, ФСБ задержала восьмерых соучастников теракта, в числе которых пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом.