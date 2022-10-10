Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств жителей Купянска

В СК РФ отметили, что видео с убийством жителей города было снято в период нахождения населенного пункта под контролем ВСУ.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей города Купянск Харьковской области. Решение было принято после публикации в соцсетях видео, на котором видны тела убитых в городе. При этом на видео утверждалось, что якобы к преступлениям причастны российские военнослужащие.

«Однако аудитория обращает внимание на обстановку в кадре. Она свидетельствует о том, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем ВСУ. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима», - сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Ранее зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что РФ расследует преступления, которые совершили украинские националисты в Купянске. О нем стало известно из видео, опубликованного экс-командиром нацбатальона «Азов»* с подписью «Расплата будет», на котором тела умерших людей сбрасывают в яму.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.