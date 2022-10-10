В Ассоциации оборонных предприятий Украины признались, что США контролируют все военные операции Киева

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Глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский безапелляционно заявил, говоря о принимаемых в Киеве решениях, что Соединенные Штаты «тоже несут ответственность и имеют право вето на все наши операции». В этом он открыто признался в телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Один из них представился собеседнику экс-послом США в РФ Майклом Макфолом, поэтому Пашинский не стеснялся в выражениях.

«Моя позиция следующая: мы должны и обязаны наших американских партнеров ставить в известность. Я прекрасно понимаю, что США тоже несут ответственность и имеют право вето на все наши операции», - заявил он.

Помимо этого, в данном разговоре, записанном ранее 8 октября, Пашинский также сказал фразу о том, что ситуация между Россией и Украиной может сильно поменяться, «как только вы мне скажете, что США одобряют подрыв Крымского моста».

Сам же инцидент с мостом произошел ранним утром 8 октября. Во время движения по нему взорвался грузовик, из-за чего частично обрушились пролеты моста и загорелись цистерны с топливом на железнодорожной ветке.