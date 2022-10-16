Растерянность Запада: как сложится ситуация на Украине после массированного удара РФ по энергосистеме

В ходе проведения спецоперации Путин не раз заявлял о том, что ее цели не меняются и будут достигнуты вне зависимости от действий Запада.

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Утро понедельника 10 октября для президента Украины Владимира Зеленского обернулось тяжелым похмельем после празднования в выходные большой, как ему казалось, перемоги на Крымском мосту. Впервые после начала специальной военной операции российские вооруженные силы нанесли массированный удар по критически важным объектам на территории Украины. Уже после первых попаданий становится понятно, что система ПВО Незалежной не выдержала. Впрочем, как и нервы Зеленского.

Владимир Зеленский, который привык лишь отдавать приказы об обстреле мирных городов, сам оказавшись под ударом, в панике обрывает телефоны своих западных покровителей. Одной из первых он, конечно же, позвонил британскому премьеру Лиз Трасс, звонил Байдену, премьеру Канады Трюдо. По каким-то причинам позвонил президенту Анголы и премьеру Нидерландов. Президент Франции Эммануель Макрон и польский лидер Анджей Дуда набрали Зеленского сами. Затем состоялись звонки премьерам Италии и Австралии.

Уже на следующий день экстренно собрался саммит G7. Зеленский уже не просил, а требовал от США и НАТО изолировать Россию, закрыть небо над Украиной, требовал новых современных систем ПВО и денег, как можно больше. Похоже, президент Украины был уверен, что теперь Запад выполнит все его безумные желания. Но реакция «большой семерки» оказалась невнятной и даже растерянной. В итоговом заявлении лишь общие, заезженные формулировки.

«Мы самым решительным образом осуждаем эти атаки. И напоминаем, что неизбирательные нападения на ни в чем не повинное гражданское население представляют собой военное преступление. Мы привлечем президента Путина и виновных к ответу», - говорится в итоговом заявлении G7.

Похоже, что быстрее всех после первых массированных ударов по энергосистеме Украины в себя пришел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Уже на следующий день он фактически признал, что Украина - это лишь полигон, и война на самом деле идет между Россией и альянсом.

«Для всех нас важно, чтобы Украина выиграла битву, войну против вторгшихся российских войск. Потому что, если победит Путин, это не только большое поражение для украинцев, но и будет поражением, и опасным для всех нас», - отметил Столтенберг.

После таких заявлений главы Североатлантического альянса, резонно возникает вопрос: а что готово сделать НАТО, чтобы не дать России победить на поле боя? Каким может быть ответ альянса на разгром украинских войск? Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Астане, предостерег горячие головы НАТО от любых безрассудных поступков.

«В любом случае введение каких-то войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией - это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать», - указал российский лидер.

В ходе проведения спецоперации Путин не раз заявлял о том, что ее цели не меняются и будут достигнуты вне зависимости от действий Запада. Украина с подачи США и партнеров превратилась в откровенно нацистское государство. Киевский режим в угоду Западу уже перешел все моральные и этические рамки, встав в один ряд с самыми кровавыми международными террористическими формированиями.

«Украина не должна быть террористическим государством, угрожающим своим собственным гражданам, расистской страной, президент которой заявляет, что те, кто чувствуют себя русским и хотят говорить по-русски, пусть убираются в Россию. Она не должна быть государством, которому все дозволено. Такая вседозволенность переходит всякие границы и приводит к убийствам журналистов, политических деятелей, депутатов Верховной Рады и многому другому», - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

О том, как Запад планирует очередные поставки вооружения Киеву, продолжает провоцировать Москву угрозой ядерного удара, а также как США делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине - смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».