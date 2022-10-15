Грушко: НАТО уже потерпел поражение на Украине

По словам замглавы МИД, проект по созданию из Украины «анти-России» потерпел поражение.

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Североатлантический альянс потерпел поражение на Украине, так как западный проект по превращению страны в «анти-Россию» провалился. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«НАТО уже потерпела поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в "анти-Россию"», - заявил Грушко агентству ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победы России в конфликте на Украине нельзя допустить, так как это станет поражением НАТО. Он также отметил, что НАТО не является участником конфликта, но поддерживает Украину, что «играет ключевую роль».