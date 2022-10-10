Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины

Президент России констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

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Президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по украинской инфраструктуре.

Он отметил, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Президент констатировал, что оставлять без ответа преступления подобного рода просто невозможно.

«Сегодня утром по предложению Министерства обороны и плану Генерального штаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», - сказал Путин.

Президент России добавил, что в случае продолжения попыток проведения терактов ответы со стороны РФ будут жесткими. При этом они по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации.

«Ни у кого не должно быть в этом сомнений», - подчеркнул Путин.

Также Путин заявил, что СБУ трижды совершила теракты в отношении Курской АЭС.

Ранее сообщалось, что Путин 11 октября встретится с гендиректором МАГАТЭ в Петербурге.