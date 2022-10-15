В Минобороны Франции сообщили о планах обучить до двух тысяч солдат ВСУ

В оборонном ведомстве рассказали, что президент Франции утвердил план подготовки украинских военнослужащих.

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Глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню сообщил, что во Франции намерены обучить до двух тысяч украинских военнослужащих. План уже утвержден руководством страны.

«Президент республики утвердил план подготовки, который позволит принять до 2 тыс. украинских солдат во Франции», - цитирует RT французские источники.

Как уточнил Лекорню, подготовка предполагает три уровня: общая тренировка, обучение конкретным навыкам и работа с предоставленной военной техникой.

Ранее в МИД Франции высказались против изоляции России. Как отметила министр иностранных дел страны Катрин Колонна, визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялся благодаря диалогу с РФ.