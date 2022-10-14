Нарышкин сообщил о наличии у РФ разведданных о диверсии на «Северных потоках»

Глава СВР РФ не стал конкретизировать, о каких разведданных идет речь.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Россия обладает разведданными по диверсии на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Данные есть, но конкретизировать не буду», - сообщил Нарышкин агентству ТАСС.

В конце сентября произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Позднее сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и ЕС произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. По словам президента России Владимира Путина, к диверсии причастны страны Запада. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что известны факты подрыва трубопроводов спецслужбами западных стран. По данным «Газпрома», восстановление газопроводов займет не один год.