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В «Газпроме» заявили, что восстановление «Северных потоков» займет не один год

Андрей Аркадьев
16:55 12.10.2022
К восстановлению подорванных газопроводов можно приступать после решения санкционных, экономических и юридических вопросов.
В «Газпроме» заявили, что восстановление «Северных потоков» займет не один год
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Восстановление газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» займет не один год, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Если давать временную оценку, то это не один год. Это достаточно долгая история», - сказал он на форуме «Российская энергетическая неделя».

Миллер отметил, что, если ЕС хотят восстановления работы «Северных потоков», они должны дать четкий политический ответ и предоставить гарантии безопасной эксплуатации газопроводов.

Взрывы на нитках подводных газопроводов у берегов Дании и Швеции произошли в конце сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что за произошедшим стоят желающие разорвать связи ЕС и РФ, а цель инициаторов - ослабить промышленный потенциал Европы, чтобы «прибрать к рукам рынок».

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