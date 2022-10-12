В стране и мире В «Газпроме» заявили, что восстановление «Северных потоков» займет не один год Андрей Аркадьев К восстановлению подорванных газопроводов можно приступать после решения санкционных, экономических и юридических вопросов. © Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Восстановление газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» займет не один год, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Если давать временную оценку, то это не один год. Это достаточно долгая история», - сказал он на форуме «Российская энергетическая неделя». Миллер отметил, что, если ЕС хотят восстановления работы «Северных потоков», они должны дать четкий политический ответ и предоставить гарантии безопасной эксплуатации газопроводов. Взрывы на нитках подводных газопроводов у берегов Дании и Швеции произошли в конце сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что за произошедшим стоят желающие разорвать связи ЕС и РФ, а цель инициаторов - ослабить промышленный потенциал Европы, чтобы «прибрать к рукам рынок». Экспертное мнение и аналитика