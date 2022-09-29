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В НАТО назвали диверсию причиной утечки на «Северных потоках»

Елизавета Потейчук
12:23 29.09.2022
В альянсе выразили обеспокоенность по поводу утечек на газопроводах.
В НАТО назвали диверсию причиной утечки на «Северных потоках»
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Североатлантический альянс (НАТО) выступил с заявлением по поводу повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». В альянсе выразили обеспокоенность насчет утечек, а также заявили, что причиной поломок стали «преднамеренные акты саботажа».

«Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа», - говорится в заявлении альянса.

Вместе с тем в НАТО подчеркнули, что за любым преднамеренным нападением на критически важную инфраструктуру союзников последует решительный ответ.

Напомним, на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошло ЧП с повреждением труб. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся в момент, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий.

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