Патрушев: у cпецслужб Запада есть опыт подрыва трубопроводов

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Западные спецслужбы имеют опыт подрывной деятельности, и известны факты подрыва ими трубопроводов. О намерении России обнародовать сведения о подобных деяниях заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в эфире телеканала «Россия 24».

«У России нет таких данных, что газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2» взорвали именно западные спецслужбы. Но у нас есть информация о том, что они раньше это делали... подрывы трубопроводов. Они этим занимались. Через некоторое время мы тоже это скажем», - пообещал секретарь Совбеза РФ.

Напомним, что президент России назвал взрывы на «Северных потоках» диверсией и актами международного терроризма, по просьбе России вопрос о происшествиях на трех ветках газопровода вынесли на обсуждение Совета Безопасности ООН 30 сентября.

Ранее Николай Патрушев на совещания глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ заявил о необходимости скоординировать усилия, чтобы выявить всех заказчиков и исполнителей диверсии на «Северных потоках».