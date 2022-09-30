«Газпром»: в момент разрыва в трех нитках «Северного потока» находилось около 800 млн кубометров газа

В корпорации «Газпром» рассказали, что в нитках «Северного потока» находилось столько газа, сколько Дания потребляет за три месяца.

© Фото: The Swedish Coast Guard XinHua Globallookpress

На момент аварии, которая привела к повреждению «Северного потока» и «Северного потока - 2», в нитках трубопроводов находилось большое количество газа. Соответствующую информацию сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в ходе заседания Совбеза ООН.

Согласно сведениям корпорации, в трех нитках во время разрыва было примерно 800 миллионов кубометров природного топлива.

«Для сравнения - это потребление Данией за три месяца», - приводят его слова РИА Новости.

Ранее оператор «Северных потоков» Nord Stream AG сообщила, что в акватории Швеции и Дании продолжают регистрировать утечки газа. Компания уточнила, что выход сырья в воду продолжится, ориентировочно, до 2 октября.