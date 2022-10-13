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Песков: несколько человек арестованы после попытки теракта на «Турецком потоке»

Алексей Курильченко
15:17 13.10.2022
Подрыв газопровода планировалось совершить на территории России.
Песков: несколько человек арестованы после попытки теракта на «Турецком потоке»
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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При попытке совершения теракта на газопроводе «Турецкий поток» была захвачена группа диверсантов, было арестовано несколько человек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что диверсию планировалось совершить на территории России.

«Они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек было арестовано, хотя не взорвали - на нашей территории на суше. Это посягательство на остающиеся в функциональном состоянии, полностью загруженные, работающие как часы маршруты», - заявил Песков журналистам.

Ранее, в конце сентября, произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Позднее сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и ЕС произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. По словам президента России Владимира Путина, к диверсии причастны страны Запада. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что известны факты подрыва трубопроводов спецслужбами западных стран. Президент России Владимир Путин назвал диверсии актом международного терроризма.

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