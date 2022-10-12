Путин назвал диверсии на «Северных потоках» актом международного терроризма

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Диверсии на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» являются актом международного терроризма, который направлен на то, чтобы заставить людей закупать энергию по более высоким ценам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на открытии «Российской энергетической недели».

«Нет сомнений, это акт международного терроризма, цель которого - подорвать энергетическую безопасность целого континента. И логика циничная - уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей, газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать все это по гораздо более высоким ценам», - заявил Путин.

По словам президента, атака на газопроводы стала опаснейшим прецедентом. Его исполнители стремятся разорвать связь России и Евросоюза. Также диверсия доказывает, что любые объекты инфраструктуры могут оказаться под угрозой.

Напомним, что в конце сентября произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Позднее сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и ЕС произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. По словам президента России Владимира Путина, к диверсии причастны страны Запада. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что известны факты подрыва трубопроводов спецслужбами западных стран.