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Послам ФРГ, Дании и Швеции объявлен демарш из-за отказа допустить РФ к расследованию на «Северном потоке»

Алексей Курильченко
13:13 13.10.2022
В МИД РФ предупредили, что без допуска российских специалистов результаты расследования не будут считаться действительными.
Послам ФРГ, Дании и Швеции объявлен демарш из-за отказа допустить РФ к расследованию на «Северном потоке»
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress
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Министерство иностранных дел России объявило демарш послам Германии, Швеции и Дании из-за отсутствия реакции стран на просьбу допустить российских специалистов к расследованию диверсий, совершенных на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Российское ведомство отмечает, что представители других стран, в частности США, свободно участвуют в расследовании.

«Как было подчеркнуто, в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов. Россия, разумеется, не признает никакие "псевдорезультаты" такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Напомним, что в конце сентября произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Позднее сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и ЕС произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. По словам президента России Владимира Путина, к диверсии причастны страны Запада. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что известны факты подрыва трубопроводов спецслужбами западных стран. Президент России Владимир Путин назвал диверсии актом международного терроризма.

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