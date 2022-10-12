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Новак заявил, что информации о сроках восстановления «Северных потоков» никто не даст

Игнат Далакян
13:17 12.10.2022
Надо провести обследование, понять причины и степень разрушений, заявил Новак.
Новак заявил, что информации о сроках восстановления «Северных потоков» никто не даст
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Российская Федерация не может прогнозировать сроки возможного восстановления «Северных потоков». Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».

«Нет, точной информации никто не даст. Надо провести обследование, понять причины и степень разрушений», - цитирует ТАСС слова Новака.

Ранее бывший генеральный директор турецкой нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым спрогнозировал сроки ремонта «Северных потоков». По его мнению, ремонт этих газопроводов может продлиться не менее одного года.

Напомним, что в конце сентября произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Позднее сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и ЕС произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. По словам президента России Владимира Путина, к диверсии причастны страны Запада. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что известны факты подрыва трубопроводов спецслужбами западных стран.

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