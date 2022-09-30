В Турции заявили, что ремонт «Северных потоков» может занять не меньше года

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Ремонт «Северного потока» и «Северного потока - 2» может продлиться не менее года. Такой прогноз сделал бывший генеральный директор турецкой нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым.

По его словам, имеющаяся информация о масштабах последствий аварии на ветках трубопровода свидетельствует о том, что проблема серьезная. В этот период, уточнил специалист, обеспечивать транспорт природного газа будет невозможно, даже если РФ и Европа придут к договоренностям в энергетической сфере.

Тем не менее предположение, что после случившегося «Северные потоки» будут совершенно неработоспособными из-за попадания внутрь морской воды, Ярдым отверг сразу. Как он указал, воду из системы вполне можно убрать под давлением, а сам ремонт представляет собой достаточно отработанную процедуру.

При этом эксперт посчитал крайне вероятным неслучайное повреждение трубопровода.

«Вероятность саботажа очень высока», - заявил специалист в интервью газете «Yeni Şafak».

Ярдым объяснил свой вывод тем, что «Потоки» построены так, чтобы быть устойчивыми даже к землетрясениям, за исключением крайне сильных толчков. Это, по мнению специалиста, говорит о факте вмешательства извне в ситуации с газопроводом.