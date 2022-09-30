В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Турции заявили, что ремонт «Северных потоков» может занять не меньше года

Алиса Краузе
05:49 30.09.2022
Эксперт в нефтяной сфере оценил серьезность повреждений «Северных потоков».
В Турции заявили, что ремонт «Северных потоков» может занять не меньше года
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Ремонт «Северного потока» и «Северного потока - 2» может продлиться не менее года. Такой прогноз сделал бывший генеральный директор турецкой нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым.

По его словам, имеющаяся информация о масштабах последствий аварии на ветках трубопровода свидетельствует о том, что проблема серьезная. В этот период, уточнил специалист, обеспечивать транспорт природного газа будет невозможно, даже если РФ и Европа придут к договоренностям в энергетической сфере.

Тем не менее предположение, что после случившегося «Северные потоки» будут совершенно неработоспособными из-за попадания внутрь морской воды, Ярдым отверг сразу. Как он указал, воду из системы вполне можно убрать под давлением, а сам ремонт представляет собой достаточно отработанную процедуру.

При этом эксперт посчитал крайне вероятным неслучайное повреждение трубопровода.

«Вероятность саботажа очень высока», - заявил специалист в интервью газете «Yeni Şafak».

Ярдым объяснил свой вывод тем, что «Потоки» построены так, чтобы быть устойчивыми даже к землетрясениям, за исключением крайне сильных толчков. Это, по мнению специалиста, говорит о факте вмешательства извне в ситуации с газопроводом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:39 В стране и мире
Видео
Страсть к наживе: торговцев амуницией для мобилизованных поймали на завышении цен
04:06 В стране и мире
Эберхарт: ценовой потолок на нефть из РФ может стать «смертельным ударом» для Запада
01:38 Армия
Треть сбитой авиации ВСУ: Салюков рассказал, насколько эффективны ПЗРК «Игла» и «Верба» в зоне спецоперации
00:24 В стране и мире
Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией
00:01 Армия
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Днем Сухопутных войск
Популярное
Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией
Видео
Путин заявил, что Запад пытается развязать «кровавую бойню» в СНГ
Видео
Сокрушительный удар: кадры работы самоходки «Малка» на Марьинском направлении
Видео
Улетучивающиеся деньги: новые подробности в деле аварии «Северных потоков»
Видео
На боеприпасах тут не экономят: как готовят мобилизованных бойцов в регионах РФ
Видео
Пулеметы, автоматы и БМП: кадры боевой подготовки мобилизованных в Хабаровском крае
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.