В Польше утечка из «Дружбы» будет продолжаться еще несколько часов

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Утечка нефти из нефтепровода «Дружба» в Польше будет продолжаться еще несколько часов. Об этом сообщил пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Польши Кароль Кежковский.

«Передача нефти на этой нитке прекращена, и давление в ней падает. Мы надеемся, что в следующие часы утечка станет меньше», - цитирует РИА Новости Кежковского.

Он уточнил, что на данный момент на месте работает аварийная служба, которая занимается откачкой нефтепродукта, вылившегося из нитки нефтепровода.

«О причинах говорить мы сейчас не будем. Еще слишком рано», - заключил Кежковский.

Ранее было снижено давление до 50 бар на нитке газопровода «Северный поток - 2». Оператор магистрали принял такое решения в связи с мерами предосторожности.

Напомним, что в конце сентября произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Позднее сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и Европейском союзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, к диверсии причастны западные страны. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что известны факты подрыва трубопроводов спецслужбами западных стран.