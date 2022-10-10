Давление во второй нитке газопровода снижено до 50 бар.

© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

На магистральном газопроводе «Северный поток - 2» снижено давление на второй нитке. Отмечено, что данное действие обусловлено мерами предосторожности.

Также сообщается, что дальнейшие действия по данному газопроводу будут определены после проведенного обследования и обсуждения с вовлеченными сторонами. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на оператора магистрали Nord Stream AG.

«Оператор "Северного потока - 2" снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами», - сообщает агентство.

В начале октября вице-премьер России Александр Новак заявлял, что аварий, подобно произошедшим с «Северными потоками», еще не было, но технически возможно их отремонтировать. Однако на это потребуется много времени и средств.

Позже «Газпром» сообщал о стабилизации давления в поврежденных газопроводах и прекращении утечек газа.