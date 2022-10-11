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Ранним утром украинскими вооруженными силами артиллерией натовского калибра были обстреляны Донецк и Макеевка. По одному из частных домов в пять часов утра прилетел снаряд ВСУ.

Корреспондент «Звезды» побывал на месте разрушений. Сразу после входа в поврежденный частный дом - разрушенная гостиная. Часть крыши обвалилась: очень сильно повреждена кровля. Была прачечная и ванная - теперь все это полностью в камнях и кирпичах. Прилет снаряда пришелся по крыше дома.

«Хозяевам предстоит длительный ремонт, чтобы восстановить крышу. Жители не присутствовали дома в момент прилета и, к счастью, никто не пострадал», - рассказал корреспондент Алексей Огренич.

Ночью 11 октября ВСУ обстреляли город Стаханов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. До этого вечером 10 октября их обстрелу подверглась трансформаторная подстанция в Донецке.

Также 10 числа украинские военные нанесли удары по Петровскому району Донецка из РСЗО «Град». По данным представительства ДНР в СЦКК, по городу было выпущено шесть ракет. Прежде, 9 октября, ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, расположенный в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.