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Вместо ванной - груда камней: кадры последствий обстрела ВСУ жилого дома в ДНР

Марина Крижановская
Алексей Огренич
17:14 11.10.2022
Украинская сторона обстреляла жилой дом в 5 часов утра. Часть крыши обвалилась: очень сильно повреждена кровля.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ранним утром украинскими вооруженными силами артиллерией натовского калибра были обстреляны Донецк и Макеевка. По одному из частных домов в пять часов утра прилетел снаряд ВСУ.

Корреспондент «Звезды» побывал на месте разрушений. Сразу после входа в поврежденный частный дом - разрушенная гостиная. Часть крыши обвалилась: очень сильно повреждена кровля. Была прачечная и ванная - теперь все это полностью в камнях и кирпичах. Прилет снаряда пришелся по крыше дома.

«Хозяевам предстоит длительный ремонт, чтобы восстановить крышу. Жители не присутствовали дома в момент прилета и, к счастью, никто не пострадал», - рассказал корреспондент Алексей Огренич.

Ночью 11 октября ВСУ обстреляли город Стаханов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. До этого вечером 10 октября их обстрелу подверглась трансформаторная подстанция в Донецке.

Также 10 числа украинские военные нанесли удары по Петровскому району Донецка из РСЗО «Град». По данным представительства ДНР в СЦКК, по городу было выпущено шесть ракет. Прежде, 9 октября, ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, расположенный в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

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