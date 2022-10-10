ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке

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Украинские военные обстреляли трансформаторную подстанцию в Калининском районе Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В результате обстрела обесточены два трансформатора, произошло возгорание. Известно, что без напряжения остались 16 трансформаторных станций, 1 377 бытовых абонентов.

Также украинские снаряды попали на территорию шахты в городе Макеевка и в жилой дом. Ранее сообщалось, что украинская артиллерия выпустила по Макеевке снаряды «натовского» 155-миллиметрового калибра. До этого сообщалось, что ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» Петровский район Донецка.