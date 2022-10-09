В стране и мире ВСУ обстреляли монастырь в Курской области Сергей Лебедев В результате обстрела повреждены крыша, перекрытия и окна монастыря. © Фото: gubernator_46, Telegram Читайте нас на: В воскресенье ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, расположенный в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили», - губернатор в своем telegram-канале. Роман Старовойт также добавил, что повреждены крыша, перекрытия и окна монастыря. В результате обстрела никто не пострадал. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что с начала октября сильно увеличилось количество обстрелов ВСУ приграничной территории России. Часто под вражеский огонь попадают населенные пункты в Брянской, Курской и Белгородской областях. Только за последнюю неделю зафиксировано более ста обстрелов 32 населенных пунктов. Экспертное мнение и аналитика