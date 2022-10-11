ВСУ обстреляли город Стаханов из РСЗО HIMARS

Накануне украинские военные также обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра.

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Украинские войска обстреляли очередной населенный пункт Луганской Народной Республики. Они выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Стаханов. Об этом сообщил Telegram-канал Представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.50 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - говорится в сообщении представительства.

Ранее ВСУ обстреляли снарядами натовского калибра 155 мм Макеевку в Донецкой Народной Республике. По городу было выпущено восемь снарядов.