ВСУ выпустили шесть ракет РСЗО «Град» по Петровскому району Донецка

Обстрел был совершен из населенного пункта Георгиевка.

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Вооруженные силы Украины 10 октября обстреляли Петровский район Донецка из реактивных систем залпового огня «Град». По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, было выпущено шесть ракет.

«13.54 - н. п. Георгиевка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"», - сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

О пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Ранее ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, расположенный в Суджанском районе Курской области. Повреждены крыша, перекрытия и окна монастыря. В результате обстрела никто не пострадал.