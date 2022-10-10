ВСУ выпустили шесть ракет РСЗО «Град» по Петровскому району Донецка
Обстрел был совершен из населенного пункта Георгиевка.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Вооруженные силы Украины 10 октября обстреляли Петровский район Донецка из реактивных систем залпового огня «Град». По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, было выпущено шесть ракет.
«13.54 - н. п. Георгиевка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"», - сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
О пострадавших в результате обстрела не сообщается.
Ранее ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, расположенный в Суджанском районе Курской области. Повреждены крыша, перекрытия и окна монастыря. В результате обстрела никто не пострадал.