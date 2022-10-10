Путин 11 октября встретится с гендиректором МАГАТЭ в Петербурге
Песков заявил, что у российского президента также запланировано несколько встреч 11 октября.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник встретится в Санкт-Петербурге с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Также несколько рабочих встреч запланировано у Путина, и будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси. И также завтра планируется, что он будет у президента Путина», - сказал Песков.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о повреждении линии электропередачи на Запорожской атомной электростанции из-за обстрелов. Повреждена линия электропередачи, обеспечивающая энергией шестой энергоблок электростанции, говорилось в сообщении организации.