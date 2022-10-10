В стране и мире Путин 11 октября встретится с гендиректором МАГАТЭ в Петербурге Игнат Далакян Песков заявил, что у российского президента также запланировано несколько встреч 11 октября. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник встретится в Санкт-Петербурге с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Также несколько рабочих встреч запланировано у Путина, и будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси. И также завтра планируется, что он будет у президента Путина», - сказал Песков. Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о повреждении линии электропередачи на Запорожской атомной электростанции из-за обстрелов. Повреждена линия электропередачи, обеспечивающая энергией шестой энергоблок электростанции, говорилось в сообщении организации. Экспертное мнение и аналитика