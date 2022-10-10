Путин заявил, что нанесены удары по объектам военного управления Украины, связи и энергетики

Президент РФ предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткими.

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Россия нанесла удары по объектам военного управления Украины, связи и энергетики. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета безопасности России.

«Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», - сказал Владимир Путин.

Российский президент предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в восьми регионах страны и в столице Украины пострадали 11 важных объектов инфраструктуры. Он также отметил, что на данный момент «все службы работают на местах» для восстановления объектов.