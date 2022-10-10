Путин заявил о жестком ответе в случае продолжения Киевом терактов в РФ

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В случае если киевский режим продолжит совершать теракты на территории России, Москва даст жесткий ответ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что ВС РФ нанесли утром 10 октября высокоточные удары по украинской инфраструктуре. Были поражены объекты энергетики, связи и военного управления.