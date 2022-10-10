Путин заявил, что Киев трижды совершил теракты в отношении Курской АЭС

Президент заверил, что серьезных последствий по факту ряда происшествий не допущено.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин проинформировал, что украинские спецслужбы осуществили три теракта в отношении Курской атомной электростанции на территории РФ. Об этом российский лидер заявил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии», - отметил глава государства.

Путин заверил, что в результате произошедшего серьезных последствий не последовало.

Ранее власти Запорожской области заявили, что вероятность штурма Запорожской АЭС украинскими военными остается высокой. Отмечается, что Киев сосредоточил для этого 450 хорошо подготовленных солдат и необходимую технику.