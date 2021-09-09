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Жигунов рассказал о погибшем с Зиничевым режиссере

Анна Касаткина
08:01 09.09.2021
Александр Мельник оставил след в российском кинематографе благодаря своим амбициозным проектам.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости
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Режиссер Александр Мельник искренне любил кинематограф и отдал ему очень многое. Об этом «Звезде» рассказал актер, заслуженный артист РФ Сергей Жигунов.

«Он был очень мягким, трогательным человеком, который искренне любил кино и очень хотел стать его частью. Как-то мучительно у него этот процесс проходил и он очень много отдал кинематографу», — сказал он.

Собеседник добавил, что Мельник оставил след в российском кинематографе благодаря своим амбициозным проектам.

«Он, конечно, все время пытался какую-то вершину взять без остановки, он все время двигался в каком-то таком направлении, не то что бы против течения, но на сопротивление», — отметил Жигунов.

Мельник трагически погиб в Путоранском заповеднике в Красноярском крае в среду, 8 сентября. Режиссер сорвался с обрыва и упал в воду. Ему на помощь бросился глава МЧС Евгений Зиничев, однако в результате тоже погиб.

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