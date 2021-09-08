Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата», - сказал представитель Кремля.

Сегодня стало известно, что министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий погиб, спасая жизнь человека. Уточнялось, что трагедия произошла на межведомственных учениях в Норильске.

Зиничеву было 55 лет. В мае 2018 года указом президента России его назначили на должность главы МЧС. 21 декабря 2020 года Зиничеву было присвоено звание генерала армии.