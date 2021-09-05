Америку наполняет гнев и разочарование после выхода из Афганистана

На этой неделе американские войска официально покинули Афганистан и по этому поводу американский президент выступил с обращением к нации.

Главные мысли Джо Байдена заключаются в том, что выход США из Афганистана — невероятно успешная миссия, а Америка была готова к коллапсу афганского правительства. Также, по словам Байдена, уход США из Афганистана завершает эру попыток Вашингтона переустроить другие страны.

«Ни одна нация никогда не делала ничего подобного. Только у Соединенных Штатов была воля и способность сделать это. И мы сделали. Чрезвычайный успех этой миссии был достигнут благодаря невероятному профессионализму и самоотверженности американских военнослужащих, а также наших дипломатов и специалистов в сфере разведки», — заявил Джо Байден.

Совсем отказаться от вмешательства в чужие дела Байден не обещал, но лезть в драку Вашингтон теперь опасается.

«Решение о выводе войск из Афганистана – касается не только Афганистана. Оно означает окончание эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», — подчеркнул американский президент.

Как выглядел отход американской армии из Афганистана увидел весь мир. Сожжение американских флагов, давка в аэропорту Кабула, падающие с шасси самолета люди, и в финале — удар американского беспилотника по автомобилю террористов, в результате которого погибли семь детей. На неделе представители Пентагона заявили, что не сомневаются в правильности атаки.

Американцы таким финалом 20-летней войны разочарованы. И больнее всего провал в Афганистане ударил по ветеранам ВС США — по тем, кто действительно верил, что защищает свою страну. Ветеран войны в Афганистане Джек Карр заявил, что у них было 20 лет, чтобы подготовиться к выводу войск, но в итоге это сделано худшим образом.

«У нас было 20 лет, чтобы подготовиться к этому моменту, а мы сделали это худшим образом из всех возможных. „Талибан“* сейчас лучше вооружен, лучше подготовлен, у них лучшее положение на международной политической арене, чем до теракта 11 сентября. И людям, которые воевали в Афганистане, сложно понять это. Они переживают это очень эмоционально. Посмотрите на статистику суицидов — она зашкаливает», — заявил Карр.

За 20-летнее пребывания в Афганистане США заплатили жизнями почти двух с половиной тысяч американцев, еще более 20 тысяч получили ранения. Такой итог на неделе подвели в Пентагоне. Почти все погибшие покоятся на военных кладбищах. Последние 13 человек — жертвы теракта в Кабуле — будут похоронены в ближайшие дни.



Гробы погибших в теракте встречал Джо Байден. Только мероприятие было ему, по мнению родственников погибших, в тягость. Несколько раз президент нетерпеливо смотрел на часы. Марк Шмитц, отец одного из погибших американских назвал поведение Байдена недопустимым и крайне неуважительным.

«Я наклонился к уху матери моего сына и сказал: “Клянусь Богом, если он еще раз посмотрит на часы…“ и это было, в общей сложности 4 раза. После этого я больше не смог смотреть на него, особенно, учитывая время и то, почему мы там были. Это было самое неуважительное поведение, которое я когда-либо видел», — подчеркнул Шмитц.

Также известно, что в Афганистане остался переводчик армии США Мохаммед. В 2008-ом году он участвовал в спасении делегации из США, вертолет которой совершил аварийную посадку в опасном районе Афганистана. Мохаммед пытался попасть на эвакуационный рейс, но ему отказали из-за бюрократической проблем. Переводчик передал через журналистов просьбу спасти его с семьей. Но никакого положительного ответа он так и не получил.



Отставные офицеры ВС Америки осудили такой исход вывода войск из Афганистана. Более ста генералов и адмиралов написали большое открытое письмо руководству Пентагона с требованием уйти в отставку. По их словам, главный виновник случившегося — Джо Байден. Генералы настаивают: руководство Пентагона должно было отговорить его от спешного вывода войск.

«Когда Пентагон узнал о решении президента Байдена быстро вывести наши силы и закрыть важную базу без наличия адекватного плана, глава Пентагона и Объединенного штаба должны были решительно рекомендовать отказаться от этого шага. Если они сделали все, что в их силах, чтобы убедить президента, но он их не послушал, они должны были подать в отставку в знак протеста. Ущерб репутации США неописуем. Теперь мы будем выглядеть ненадежным партнером в любом межнациональном соглашении», — сказано в обращении.

Пока в Америке решают, правильно ли поступило правительство, в Афганистане в это время празднуют победу. Боевики «Талибана»* осваивают брошенное американцами оружие. В Кандагаре прошел военный парад с участием захваченной военной техники США. В городе Хост по улицам пронесли гробы, украшенные американским, французским и британским флагами.



Через три дня после речи Байдена талибы* заявили о том, что взяли Панджшер —последнюю неподконтрольную им территорию. Эту новость талибы* отметили залпами из автоматов. Утверждают, что стреляли в воздух, но за ночь насчитали - 17 погибших. После этого «Талибан»* официально запретил пальбу по случаю радостных событий.



Также известно, что Кабул начал формировать правительство. Все ключевые посты займут теологи и мусульманские священнослужители. Кабмин возглавит верховный лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада. А вот в женщин в новом правительстве не будет. На фоне продолжающихся митингов за права женщин, это решение вызвало возмущение противников Талибана.



Только сформированное правительство уже приняло первых иностранных дипломатов. На неделе в Афганистан прибыл специальный посланник Катара по афганскому урегулированию. После его визита в Афганистан поступила партия гуманитарной помощи. Также такая договоренность есть с Арабскими Эмиратами и Турцией.

Западные страны заговорили о том, что рано или поздно придется сотрудничать с Талибаном. Со сформированным правительством многие готовы идти на контакт.

«ЕС остается привержен поддержке афганского населения. Мы должны взаимодействовать с новым правительством Афганистана, что не означает его политического признания. Это оперативный диалог», — сказано в заявлении ЕС.

Итоги американской войны в Афганистане, судя по всему, будут подводить еще долго. Но как бы Джо Байден ни пытался оправдать свои решения, кадры из Афганистана гораздо показательнее. Белого дома. Для США война проиграна. Вопрос теперь — выиграл ли Афганистан.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.