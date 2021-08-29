Теракты и массовая эвакуация людей: к каким последствиям привел вывод войск США из Афганистана

На этой неделе в Кабуле один за другим прозвучали мощные взрывы. В первом случае взрывное устройство в действие привел смертник прямо в толпе - у входа в аэропорт Кабула.

Взрывной волной людей, стоявших в очереди, чтобы получить визу, буквально снесло в узкий канал для сточных вод. В кровавом месиве, среди нечистот, оказались десятки человек - живые и мертвые.

Дальше взрывы раздались уже в разных частях прилегающей к аэропорту территории. В том числе, у отеля, который военные использовали для предварительного досмотра прибывающих в аэропорт. В ответ со всех сторон раздалась беспорядочная стрельба. В городе началась паника. Люди, пытались как можно скорее покинуть места подрывов.

«В нападении на аэропорт участвовали несколько боевиков организации ИГИЛ*, которые открыли огонь по гражданским лицам и военным. На данный момент мы знаем, что 12 военнослужащих США были убиты в результате нападения, и еще 15 военнослужащих получили ранения. Несколько афганских мирных жителей также были убиты и ранены в результате нападения», - сообщил сразу после ЧП командующий Центрального командования США Кеннет Маккензи-младший.

Чуть позже от ран умер санитар военно-морского флота США. В тот же день, по сообщениям СМИ, у посольства Туркмении в Кабуле были задержаны еще несколько человек со взрывным устройством. Число погибших среди мирного населения росло с каждым часом. Больницы Кабула были переполнены, не хватало реанимационных палат, врачей, крови для переливания и транспорта, чтобы доставить раненых в больницы.

Итог - 170 погибших мирных граждан, 210 ранены и еще 1338 пострадавших. Двадцать восемь погибших оказались представителями запрещенного в России движения «Талибан»*, которые на тот момент следили за порядком в районе Кабульского аэропорта.

Практически сразу ответственность за кровавую бойню в Кабуле взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»*, а если точнее - ее афганская ячейка.

Фактическое бегство американских военных из Афганистана и кровавый теракт происходит как раз в канун 20-летия атак на башни-близнецы Всемирного Торгового центра - 11 сентября 2001 года. Тогда, под предлогом борьбы с террористами США вторглись в Афганистан и увязли там на целых 20 лет . Итог: почти 2,5 тысячи погибших американских военных, 20 тысяч раненых и больше 2 триллионов долларов затрат. Результат трагический. Двадцать лет назад США вошли в Афганистан, чтобы уничтожить когда-то созданную ими «Аль Каиду»*, а уходя - получили нож в спину от когда-то созданной ими же ИГИЛ*.

Месть американцев оказалась совсем не симметричной. Ракетой с беспилотника, где-то в вблизи Пакистанской границы, было уничтожено два боевика.

Теракт в Кабуле совершила террористическая организация ИГИЛ*. Та, самая о победе над которой американцы не раз заявляли и в Сирии и в Ираке. Еще в 2017 году США объявили, что американские войска покончили с ИГИЛ* и теперь, планомерно добивают остатки боевиков, на разных направлениях. Так откуда в Афганистане давно «побежденные» американцами террористы?

«Есть данные разведки, что когда российская армия, вместе с сирийской не добила гадюшник в Идлибе, там где сконцентрированы остатки ИГИЛ*, то именно американские вертолеты перебрасывали главарей, выпестованных американскими спецслужбами главарей ИГИЛ*, перебрасывали в Афганистан. Американцы запутали весь этот регион и азиатский, и Ближневосточный. И теперь пытаются делать хорошую мину при плохой игре», - считает военный эксперт Виктор Баранец.

В понедельник, на фоне обострения ситуации в Афганистане, страны ОДКБ собрались на внеочередное заседание. Принимались решения по усилению мер коллективной безопасности.

Ситуацию с переходом власти к «Талибану»* Владимир Путин на уходящей неделе обсуждал с премьер-министром Пакистана Имран-Ханом. Об угрозе терроризма и наркотрафика президент РФ разговаривал и с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также королем Иордании Абдаллой Вторым.

Сложившуюся ситуацию Путин обсудил и с постоянными членами Совета безопасности.

«Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более - втягивать наши Вооруженные Силы в конфликт "всех против всех". Там, по-моему, это и происходит. В конфликт, который длится уже в этой стране несколько десятилетий. Есть опасность того, что террористы, разного рода группировки, нашедшие прибежище в Афганистане, используют хаос, который оставили в этой стране после себя наши западные коллеги, и попытаются начать прямую эскалацию в сопредельных государствах. А это прямая угроза уже и нашей стране, нашим союзникам, так же как и возможный рост наркотрафика, обострение проблемы нелегальной миграции. Это все угрозы для нас, они абсолютно реальные», - сказал президент во вторник на съезде «Единой России».

Уже на следующий день Путин поручил военным организовать вывоз российских граждан из Кабула. Уже через несколько часов в аэропорт Кабула прибыли четыре российских ИЛ-76, на которых Афганистан покинули 500 человек - граждан России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

Российские военные предлагали взять на борт и находящихся в Кабуле граждан Украины. Но Киев заявил, что сделает это самостоятельно. И в этот самый момент таинственным образом из Кабула исчез один из украинских бортов. Киев выполнил три вывозных рейса, а вот четвертый самолет, как заявил замглавы МИД Украины, был «украден» неизвестными лицами.

Как потом выяснилось, самолет никто не угонял. Богатейшие афганские бизнесмены арендовали его, чтобы вывести свои семь в Пакистан. Полет оплатили золотом и драгоценностями. Это в то время, когда в Кабуле ждали возвращения на Родину еще десятки украинцев.

Впрочем, есть с кого брать пример. Эрик Принс - основатель небезызвестной частной военной компании «Блэкуотер», которая принимала активное участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане, на днях предложил вывести желающих чартерным рейсом. За 6,5 тысяч долларов за место. И не исключено, что с приближением 31 августа, когда Байден обещает закончить эвакуацию из Афганистана, эта сумма может значительно вырасти.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

*«Исламское государство», ИГИЛ, ИГ - террористическая группировка, запрещенная в РФ

* «Талибан» - террористическая группировка, запрещенная в России

* «Аль Каида» - террористическая группировка, запрещенная в России