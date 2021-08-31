Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спешная эвакуация: что происходит в Кабуле после вывода войск США

Константин Коковешников
Кира Тило
19:23 31.08.2021
Сегодня закончилась эвакуация американских военнослужащих из Афганистана. Талибы* празднуют независимость.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Американские военнослужащие освободили аэропорт и улетели из Кабула, а вместе с этим закончили 20-летнюю миссию США в Афганистане.

Этим утром фотографию военного из США, который последним поднялся на борт транспортника, увидел весь мир. Пользователи соцсетей заметили, что генерал Донахью контрастирует с военными, которые почти 20 лет назад прилетели штурмовать страну. Афганистан называют кладбищем империй - цена войны, которую официально завершает Америка, больше 2,5 тыс. человеческих жизней и триллионы долларов.

По словам главы Центрального командования ВС США Кеннета Маккензи, с эвакуацией связано много горя, а спасти всех не удалось.

«С этим отъездом связано много горя. Мы не спасли всех, кого хотели. Но я думаю, если бы мы остались еще на 10 дней, мы бы все равно не всех вытащили и все равно бы люди были разочарованы этим», - отметил Маккензи.

В Афганистане по разным данным до сих пор остаются до 200 американских граждан и тысячи тех, кто с ними сотрудничал. Одна из них, переводчица под вымышленным именем Сара, в эфире CNN рассказывает, как пыталась уехать из Кабула.

«Я начала кричать им, что я американка, чтобы они открыли ворота и взяли меня домой. Но был распылен газ и я потеряла сознание на полчаса. Они обманывали меня в течение последних 10 дней, я не знаю, кому больше верить», - рассказала она.

Военнослужащие Америки оставили не только людей, но и служебных собак. В одном из ангаров аэропорта остались стоять клетки с животными. Зато с собой забрали военнопленных, которых удерживали на одном из секретных объектов ЦРУ.

Перед уходом американские солдаты бросили и арсеналы оружия общей стоимостью около 85 миллиардов долларов. Почти все осталось талибам*.

Теперь аэропорт Кабула полностью принадлежит «Талибану»*. Участники движения изучают новые владения и прямо на взлетном поле дают первую пресс-конференцию.

Представитель талибов* Забиулла Муджахид поздравил своих единомышленников с долгожданной независимостью. Он отметил, что все иностранные военнослужащие покинули страну этой ночью.

«Я поздравляю всю страну, потому что мы достигли нашей независимости и смогли заставить американцев уйти после 20 лет джихада и жертв. Все иностранные силы, особенно американцы, покинули Афганистан вчера вечером около полуночи, а наша страна добилась своей независимости», - подчеркнул он.

В городе разворачивается масштабное празднование: талибы* стреляют в воздух, бросают машины на дороге и пускают салют. Участники движения «Талибан»* не скрывают своего отношения к американским символам - они демонстративно сжигают флаг. Уход из Афганистана - разрыв дипломатических отношений. Теперь США планирует выстраивать их из Катара.

В ближайшее время «Талибан»* намерен возобновить работу воздушной гавани. Ранее военный эксперт рассказал о разобщенности талибов*.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:54 В стране и мире
Видео
«Температура мобилизует школьников»: Вильфанд о погоде на первую учебную неделю
12:36 Армия
Видео
Шойгу отметил критический уровень обстановки в Афганистане
14:37 В стране и мире
Грузовик сбил российских туристов на трассе Хургада - Каир
12:29 Армия
Видео
Минобороны России увеличивает долю перспективных самолетов в закупках авиации
11:54 В стране и мире
Лавров: граждане РФ в ДНР и ЛНР имеют право голосовать на выборах в Госдуму
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.