Спешная эвакуация: что происходит в Кабуле после вывода войск США

Американские военнослужащие освободили аэропорт и улетели из Кабула, а вместе с этим закончили 20-летнюю миссию США в Афганистане.

Этим утром фотографию военного из США, который последним поднялся на борт транспортника, увидел весь мир. Пользователи соцсетей заметили, что генерал Донахью контрастирует с военными, которые почти 20 лет назад прилетели штурмовать страну. Афганистан называют кладбищем империй - цена войны, которую официально завершает Америка, больше 2,5 тыс. человеческих жизней и триллионы долларов.

По словам главы Центрального командования ВС США Кеннета Маккензи, с эвакуацией связано много горя, а спасти всех не удалось.

«С этим отъездом связано много горя. Мы не спасли всех, кого хотели. Но я думаю, если бы мы остались еще на 10 дней, мы бы все равно не всех вытащили и все равно бы люди были разочарованы этим», - отметил Маккензи.

В Афганистане по разным данным до сих пор остаются до 200 американских граждан и тысячи тех, кто с ними сотрудничал. Одна из них, переводчица под вымышленным именем Сара, в эфире CNN рассказывает, как пыталась уехать из Кабула.

«Я начала кричать им, что я американка, чтобы они открыли ворота и взяли меня домой. Но был распылен газ и я потеряла сознание на полчаса. Они обманывали меня в течение последних 10 дней, я не знаю, кому больше верить», - рассказала она.

Военнослужащие Америки оставили не только людей, но и служебных собак. В одном из ангаров аэропорта остались стоять клетки с животными. Зато с собой забрали военнопленных, которых удерживали на одном из секретных объектов ЦРУ.

Перед уходом американские солдаты бросили и арсеналы оружия общей стоимостью около 85 миллиардов долларов. Почти все осталось талибам*.

Теперь аэропорт Кабула полностью принадлежит «Талибану»*. Участники движения изучают новые владения и прямо на взлетном поле дают первую пресс-конференцию.

Представитель талибов* Забиулла Муджахид поздравил своих единомышленников с долгожданной независимостью. Он отметил, что все иностранные военнослужащие покинули страну этой ночью.

«Я поздравляю всю страну, потому что мы достигли нашей независимости и смогли заставить американцев уйти после 20 лет джихада и жертв. Все иностранные силы, особенно американцы, покинули Афганистан вчера вечером около полуночи, а наша страна добилась своей независимости», - подчеркнул он.

В городе разворачивается масштабное празднование: талибы* стреляют в воздух, бросают машины на дороге и пускают салют. Участники движения «Талибан»* не скрывают своего отношения к американским символам - они демонстративно сжигают флаг. Уход из Афганистана - разрыв дипломатических отношений. Теперь США планирует выстраивать их из Катара.

В ближайшее время «Талибан»* намерен возобновить работу воздушной гавани. Ранее военный эксперт рассказал о разобщенности талибов*.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.