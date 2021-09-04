СМИ: талибы* заявили о захвате офиса губернатора провинции Панджшер

В ходе столкновений с силами сопротивления движение «Талибан»* вошло в провинцию Панджшер и в ходе штурма захватило офис губернатора провинции в столице Базарак. Об этом сообщила газета Times of India, ссылаясь на имеющуюся в ее распоряжении информацию.

Однако в организации Фронт национального сопротивления Афганистана (NRF), в которую объединились силы, противостоящие боевикам из «Талибана»*, заявили, что террористы движения достигли высот Дарбанд на границе между провинцией Каписа и Панджшером, однако дальше они не прошли, так как были отброшены.

«Оборона оплота Афганистана непоколебима», - сообщил официальный представитель Фронта Фахим Дашти в Twitter.

Движение «Талибан»* после сдачи позиций американской армией и вывода ее президентом США из Афганистана, активизировало наступление на правительственные силы в исламской стране. Талибы* вошли в Кабул 15 августа и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форму правления в государстве они прояснят в ближайшее время.

«Талибан»*, талибы* - террористическая организация, запрещенная в РФ.