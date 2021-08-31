Байден считает выход США из Афганистана «невероятно успешной миссией»
Президент США назвал вывод войск из Афганистана «невероятно успешной миссией».
© Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден назвал выход американских войск из Афганистана «невероятно успешной миссией». Он же подчеркнул, что операция стала самой долгой в истории США, при этом отметил храбрость и отдачу дипломатов и военнослужащих.
«Соединенные Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане - самую долгую войну в американской истории, мы завершили самую большую в истории операцию по воздушной эвакуации. Невероятный успех этой миссии получился благодаря выдающимся способностям, умениям, храбрости и самоотдаче американских военных, дипломатов и сотрудников разведки», - передает слова Байдена РИА Новости.
Ранее Джозеф Байден заявил, что выход США из Афганистана завершил эру попыток переустройства других стран.