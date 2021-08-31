Байден считает выход США из Афганистана «невероятно успешной миссией»

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден назвал выход американских войск из Афганистана «невероятно успешной миссией». Он же подчеркнул, что операция стала самой долгой в истории США, при этом отметил храбрость и отдачу дипломатов и военнослужащих.

«Соединенные Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане - самую долгую войну в американской истории, мы завершили самую большую в истории операцию по воздушной эвакуации. Невероятный успех этой миссии получился благодаря выдающимся способностям, умениям, храбрости и самоотдаче американских военных, дипломатов и сотрудников разведки», - передает слова Байдена РИА Новости.

Ранее Джозеф Байден заявил, что выход США из Афганистана завершил эру попыток переустройства других стран.