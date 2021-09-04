Гарант суверенитета в космосе: Путин посетил космодром Восточный и Амурскую область

Амурская область - второй по счету регион дальневосточной поездки Владимира Путина. Сразу после пленарного совещания президент покинул Восточный экономический форум. В Благовещенске его самолет садится уже после полуночи. И несмотря на позднее время, глава государства вертолетом сразу же отправляется на космодром Восточный. Его строительство Владимир Путин держит под личным контролем. В последний раз он был здесь два года назад.

С воздуха президент осмотрел ход строительства второй очереди космодрома. Сейчас здесь возводят стартовый стол для ракеты-носителя тяжелого класса Ангара-А5. Владимиру Путину показали макет стартового комплекса.

«В 2022 году мы должны завершить стройку. После этого строители в основном уходят. Заходят технологи "Роскосмоса" и мы начинаем проводить сначала автономную работу, потом комплексные испытания всех систем космодрома», - рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Уникальность стартового комплекса в том, что каждый из полутора сотен объектов, входящих в его состав, соединен друг с другом подземными тоннелями.

Для России космодром Восточный не просто проект, а фактически гарантия ее суверенитета в космосе. Если сейчас все пилотируемые пуски осуществляются с Байконура, который хотя и принадлежит России, но находится фактически в Казахстане, то с окончанием строительства Восточного часть из них будут производить с него.

Также Дмитрий Рогозин продемонстрировал главе государства сразу несколько модификаций ракеты «Ангара».

«Всем нам хорошо известная ракета "Союз-2" - самая "летающая" - выводит на низкую опорную орбиту от семи до восьми тонн. Сейчас "Ангара" выводит 24 тонны и 27 тонн с космодрома Восточный - за счет его более южного расположения. Ракеты с водородным двигателе будут выводить по 37 тонн. Для нас это возможность выводить мощные спутники на дальние орбиты. В том числе и к дальним планетам», - рассказал глава «Роскосмоса».

Также показали макет перспективного пилотируемого корабля «Орел». Его запуск также намечен на 2023 год.

«Вот корабль уже в металле, проходит статические и динамические испытания в корпорации "Энергия". Вот он и полетит отсюда в 2023 году», - отметил Рогозин.

Уже в Благовещенске Владимир Путин наградил отличившихся при ликвидации ЧС.

«Знаю, как это бывает сложно, когда сталкиваешься с чужой болью, с людьми, которые страдают. И вы протягиваете им руку помощи и поддержки, подставляете плечо, рискуя иногда собственной жизнью. И, к сожалению, так бывает, что люди отдают свою собственную жизнь ради спасения других. Ничего более благородного не существует. Спасибо вам большое за вашу работу. Желаю вам всего самого хорошего», - сказал президент.

Андрей Савватеев, старший инструктор-пожарный ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, трижды вылетал в составе аэромобильной группировки. Вместе с напарником спас двух детей, которых унесло течением.

«Была только веревка 30 метров, мы приняли решение привязать и взяли лодку. Раза с третьего получилось доплыть, до первого ребенка добрались. Он уже был без сил, на последнем издыхании», - рассказал Савватеев.

Медаль «За отвагу на пожаре» из рук Владимира Путина получает спасатель из Челябинской области Александр Панов. Он был в числе тех, кто отстоял от огня поселок Запасное, и оказался отрезанным в практически полностью уничтоженном поселке Джабык.

«Был сильный ветер. Дым, пыль, огонь. Не видно было даже, где тушим. Куда двигаться, кого спасать. Порой страх присутствовал, но мы понимали, для чего там находимся», - рассказал Панов

Вместе с тем в Амурской области остаются и проблемы. Одна из главных - отток населения. Создавать дополнительные рабочие места и привлекать молодых специалистов, как и полвека назад, вновь помогает строительство БАМа. Военные строители возводят вторую ветку этой жизненно важной железнодорожной магистрали. Официальная столица БАМа - город Тында - к юбилею одной из главных советских ударных строек получит и новый аэропорт. Завершить его реконструкцию на два года раньше - уже в следующем году по просьбе губернатора об этом распорядился Владимир Путин.