Горящая точка на карте: что осталось после огня, накрывшего поселок Джабык в Челябинской области

Сильные пожары в Челябинской области начали свой страшный отсчет - сегодня стало известно о первой жертве. Мужчину нашли в обгоревшем доме. Об этом пресс-секретарь губернатора региона Сергей Зюсь.

«Да, мужчина был найден в обгоревшем доме»‎, - передает РИА Новости слова Зюся.

Регион превратился в горящую точку на карте - огонь накрыл несколько населенных пунктов и движется напролом - так, в поселке Джабык пламя уничтожило десятки домов. Жителям пришлось спасаться бегством. Корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин увидел, что осталось после огня.

«Ветер очень сильный был. Ветер сшибал с ног. Особенно когда вот уже дым.. Аж потемнело все, когда он нас накрыл. Отстаивали, окапывались, где чуть чуть загоралось», - поделился житель поселка Иван Рахматулин, дом и надворные постройки которого сгорели дотла.

Эвакуация десятков дворов на юге Челябинской области проводилась экстренно. По словам местных жителей, верховой пожар буквально снес их дома и надворные постройки. От огня уходили кто как – кто на своих машинах, кто на выделенном местными властями транспорте. Был запущен и железнодорожный состав. Некоторые жители уезжать отказывались. После огненного смерча, уже в ночи, люди начали искать своих соседей.

Площадь лесных пожаров, охвативших юг Челябинской области - около пяти тысяч гектаров. В самом пострадавшем населенном пункте Джабыке, где сгорели более 60 домов говорят – огонь бушевал не одни сутки.

«У нас тут есть такой колокольчик. В лесу. Оттуда горело. Уже неделю наверное горело как. Если бы заранее, и технику, и туда сюда. Можно было бы спасти конечно», - рассказал житель поселка Джабык Данил Чечерин.

Для тушения пожара задействован вертолет МИ-8, самолет-амфибия Бе-200 и тяжелый транспортник Ил-76. В получасовой готовности находится и авиация Центрального военного округа. В любую минуту готовы прийти на помощь военнослужащие Уральской танковой дивизии. Власти региона рассчитывают на помощь округа.

«Резерв дополнительных сил у нас есть, я благодарен ЦВО за оказанную помощь. Мы постоянно в тесном контакте и военные готовы прийти к нам на помощь», - заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Эвакуированных из опасных поселков размещают в школах и сельских клубах в населенных пунктах в отдалении от огня. Некоторые жители уехали к друзьям и родственникам.

Шквалистый ветер, принесший несчастье десяткам семей, понемногу стих. Очаги открытого горения локализованы. Тем ни менее, в регионе продолжает действовать режим ЧС. Впрочем, главными помощниками в борьбе со стихией должны стать проливные дожди.