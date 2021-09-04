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«Выведет на орбиту 37 тонн»: Рогозин рассказал о сверхтяжелых ракетах «Ангара»

Алексей Курильченко
08:56 04.09.2021
Дмитрий Рогозин сообщил об особенностях ракеты «Ангара» сверхтяжелого класса, которая может совершить первый взлет в 2026 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В 2026 году планируются первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжелого класса. Об этом рассказал «Звезде» глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. По его словам, модульная конструкция «Ангары» позволяет устанавливать на ракеты различные двигатели, в том числе и сверхмощный водородный.

«"Ангара" это уникальные ракеты, которые строятся по модульному принципу. То есть из однотипных универсальных модулей собираются ракеты в легком, тяжелом и супертяжелом классах. Для того, чтобы добиться супертяжелого класса, третья ступень ставится с водородным двигателем», - сказал Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», с 2026 года планируются первые взлеты ракет «Ангара» с водородным двигателем. Такие ракеты должны обладать повышенной грузоподъемностью.

«Для сравнения: всем нам хорошо известная ракета "Союз-2" - самая "летающая" - выводит на низкую опорную орбиту от семи до восьми тонн. Сейчас "Ангара" выводит 24 тонны и 27 тонн с космодрома Восточный - за счет его более южного расположения. Ракеты с водородным двигателе будут выводить по 37 тонн», - отметил Рогозин.

Также Рогозин в беседе со «Звездой» рассказал о проделанной работе по борьбе с коррупцией на космодроме Восточный. Ранее на эту проблему обращал пристальное внимание президент РФ Владимир Путин.

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