Путин наградил ликвидаторов последствий природных пожаров и паводков

Российский лидер Владимир Путин вручил награды десяти участникам устранения последствий лесных пожаров и паводков в разных регионах страны. Церемония прошла в городе Благовещенске, куда президент прибыл после участия в ВЭФ.

«От имени тех людей, которым вы помогаете, которых вы спасаете, хочу вас искренне поблагодарить за службу», - приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден спасатель I класса и врач-специалист Дмитрий Миронов. Мужчина продемонстрировал самоотверженность и мастерство во время ликвидации последствий паводков в Амурской области.

Медали «За отвагу на пожаре» были вручены четверым сотрудникам пожарных служб. Награды получили Александр Захаров из Тюменской области, Александр Панов из Челябинской области, а также Егор Захаров и Борис Кручинин из Якутии.

Двое сотрудников экстренных служб стали обладателями медалей «За спасение погибавших». Андрей Савватеев и Евгений Колесников проявили себя, не дав утонуть людям во время подтоплений в Забайкальском крае и Амурской области соответственно.

Кроме того, наградами были удостоены члены авиационных и авиамобильных групп Андрей Синченко и Владислав Тен из Хабаровского края, а также Семен Пазынич из Якутии.