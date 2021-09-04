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Путин наградил ликвидаторов последствий природных пожаров и паводков

Анна Берестовая
01:09 04.09.2021
Президент России вручил награды за вклад в борьбу с природными пожарами и паводками в регионах страны.
Путин наградил ликвидаторов последствий природных пожаров и паводков
© Фото: mchs.gov.ru
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Российский лидер Владимир Путин вручил награды десяти участникам устранения последствий лесных пожаров и паводков в разных регионах страны. Церемония прошла в городе Благовещенске, куда президент прибыл после участия в ВЭФ.

«От имени тех людей, которым вы помогаете, которых вы спасаете, хочу вас искренне поблагодарить за службу», - приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден спасатель I класса и врач-специалист Дмитрий Миронов. Мужчина продемонстрировал самоотверженность и мастерство во время ликвидации последствий паводков в Амурской области.

Медали «За отвагу на пожаре» были вручены четверым сотрудникам пожарных служб. Награды получили Александр Захаров из Тюменской области, Александр Панов из Челябинской области, а также Егор Захаров и Борис Кручинин из Якутии.

Двое сотрудников экстренных служб стали обладателями медалей  «За спасение погибавших». Андрей Савватеев и Евгений Колесников проявили себя, не дав утонуть людям во время подтоплений в Забайкальском крае и Амурской области соответственно.

Кроме того, наградами были удостоены члены авиационных и авиамобильных групп Андрей Синченко и Владислав Тен из Хабаровского края, а также Семен Пазынич из Якутии.

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