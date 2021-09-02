Путин рассказал о причинах оттока населения из регионов

Президент России Владимир Путин заявил, что отток населения из регионов России показывает, что меры, предпринимаемые руководством, недостаточны. По словам президента, в такой ситуации необходимо прикладывать больше усилий, чтобы обеспечить людям ощущение комфорта. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по социально-экономическому развитию ДФО.

«Делается много, но пока недостаточно, если мы наблюдаем отток населения. Темпы оттока сократились, это очевидно. Но он есть. Если бы было так хорошо, как бы нам хотелось, - чтобы люди ощущали, что им хорошо, - приезжали бы сюда, а не уезжали. Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить. Для этого нужно развивать производственные мощности, создавать рабочие места, обеспечить доход. Это ключевая вещь», - сказал президент.

В ходе заседания Путин также призвал авиакомпании организовывать рейсы по нужным для россиян направлениям. При этом цены на билеты должны быть «подъемными».