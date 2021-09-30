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Психология «лохов»: журналист проник в логово украинских мошенников, обманывающих россиян

Светлана Иванова
17:23 30.09.2021
«Колл-центр», сотрудники которого ежедневно крадут деньги у россиян, находится в самом сердце Киева - буквально по соседству с главным офисом СБУ, выяснила украинская интернет-газета.
Психология «лохов»: журналист проник в логово украинских мошенников, обманывающих россиян
© Фото: 57stock, imageBROKER, Globallookpress
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Корреспондент украинской интернет-газеты Влад Бовтрук устроился на работу в подпольный колл-центр, который действует в центре Киева. В небольшом уютном офисе в жилом доме на улице Владимирской мошенники обзванивают клиентов российских банков, пытаясь обманным путем получить деньги.

Как сообщил журналист газеты Страна.ua, он нашел объявление аферистов о сотрудничестве в Сети. От соискателей вакансии требовались грамотная речь, свободное знание русского языка, минимальные навыки работы с ПК, усидчивость, внимательность и аккуратность. В свою очередь, работодатель предлагал неофициальное трудоустройство, заработную плату от 20 тысяч гривен (более 54 тысяч рублей) в месяц и график работы с 09.00 до 19.00 пять дней в неделю.

На собеседовании с потенциальным сотрудником провели инструктаж «по разводу лохов», как мошенники называют потенциальных жертв, а также показали методичку с набором фраз в определенной последовательности, по которым нужно вести телефонный разговор. Представитель подпольного колл-центра описал и специфику предстоящей работы.

«Мы звоним гражданам России, представляемся техническими сотрудниками Сбербанка и пытаемся развести людей на то, чтобы они перевели деньги со своих банковских карт на наши, а если у них нет денег, то чтобы они взяли кредит и перевели деньги нам. Как это делать, написано в методичке», - проинструктировал соискателя менеджер.

Он также заверил, что банковские карты людей застрахованы, а «украсть у банка не страшно». В методичке прописаны варианты ответов на самые частые вопросы. Если жертва клюет наживку при «холодном» звонке, ее переводят на более опытного менеджера.

Сам офис размещался в помещении на 60 квадратных метрах, где было установлено 12 рабочих мест, из которых заняты были лишь четыре: работали два молодых человека и две девушки.

Познакомился журналист и с остальными сотрудниками, один из них занимался «холодными» звонками. Телефонным мошенником оказался 20-летний студент-социолог из Винницы по имени Артем. Молодой человек поделился, что работает в данной компании три месяца, сначала искал работу на лето, но сейчас задумывается о переводе на заочную форму и продолжении карьеры телефонного афериста.

«Мне эта работа нравится. Здесь нужно чувствовать человека, я буквально по первым фразам и интонации голоса могу определить, клюнет "лох" на развод или нет. Их нужно чувствовать, это психология», - поделился успехами на мошенническом поприще Артем.

Все сотрудники четко осознают, что они занимаются мошенничеством, подчеркнул журналист. Они представляются жертвам вымышленными именами и совершают звонки при помощи программного обеспечения, подменяющего номера реальных сотрудников российского Сбербанка или МВД РФ.

Молодые люди также любят делиться историями о том, как разводили «лохов», которые плакали им в трубку.

Артем признался, что ежедневно делает около 300 звонков, и пять-семь из них становятся успешными. Один из случаев произошел и в день собеседования, о чем указывала запись на информационной доске: Артем и еще одна коллега Аня смогли сделать по 170 тысяч. С каждой сделки они заработали по 7,5% от общей суммы, что эквивалентно 4 652 грн (около 13 тысяч рублей). План «развода» на день составлял 200 тысяч рублей.

Собеседование журналиста на вакансию телефонного мошенника прервалось неожиданно: за час до конца рабочего дня в офисе появились сотрудник и сотрудница, которые начали сомневаться в правдивости легенды соискателя и устроили ему допрос. Корреспондент покинул офис, придя к выводу, что у компаний-мошенников есть свои службы безопасности, которые проверяют новых сотрудников, а также, возможно, и «крыши» в силовых структурах.

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