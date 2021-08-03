Россиян предупредили об опасности «троллить» телефонных мошенников

Насмешки над телефонными мошенниками могут обернуться проблемами для россиян. Об этом предупредила руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она уточнила, что все чаще клиенты российских банков пытаются «троллить» телефонных мошенников, которые предпринимают попытки выманить деньги у своих жертв.

Так, порядка 90 процентов работоспособных россиян хотя бы однажды сталкивались со звонками мошенников. В ответ жители страны начали разыгрывать злоумышленников. Те, в свою очередь, начали делать запись разговора, соответствующим образом монтировать аудио, а затем шантажировать граждан.

«Известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио», — цитирует РИА Новости Лазареву.

При этом мошенник старается подыграть человеку во время общения, чтобы запись была максимально насыщена.

«В мессенджеры жертве присылается уже смонтированная запись якобы телефонного разговора, которая может своим сюжетом скомпрометировать ее и создать массу неприятностей», - уточнила специалист.

Если человек отказывается платить, злоумышленники угрожают предоставить запись близким, работодателям, партнерам и так далее. Лазарева подчеркнула, что на данный момент зафиксировано уже несколько подобных историй.