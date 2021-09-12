В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян

Чаще всего мошенники похищают деньги с банковских счетов россиян, убедив их оформить онлайн-заявку на кредит или под разными предлогами перевести средства на подконтрольные им счета. Об этом сообщили в МВД.

«Из наиболее распространенных видов IT-хищений, характерных для РФ, можно выделить совершенные под видом сотрудника банка путем оформления от имени клиента (жертвы) онлайн-заявки на получение кредита с использованием полученных реквизитов банковских карт, паролей из CMC-сообщений с последующим выводом поступивших на счет потерпевшего денежных средств на подконтрольные счета злоумышленников», - рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Еще один излюбленный у телефонных аферистов метод хищения - изъятие средств под видом сотрудников полиции или работников банковской сферы. В этом случае, преступники убеждают свою жертву в необходимости срочного вывода денег на «безопасный» счет.

Как сообщили в МВД, за минувшие семь месяцев следователи зарегистрировали почти 320 тысяч IT-преступлений, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Граждан еще раз настоятельно призвали к осмотрительности.