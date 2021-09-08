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Мошенники представляются сотрудниками Роскомнадзора, чтобы получить персональные данные граждан

Майя Мусиенко
20:05 08.09.2021
Сотрудники ведомства призывают всех, кто столкнулся с аферистами, незамедлительно обращаться в полицию.
Мошенники представляются сотрудниками Роскомнадзора, чтобы получить персональные данные граждан
© Фото: 57stock, imageBROKER, Globallookpress
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Роскомнадзор предупредил граждан страны, о случаях мошенничества под прикрытием работы ведомства. Злоумышленники звонят и пишут россиянам в мессенджерах или соцсетях в попытках завладеть их персональными данными. Представляются мошенники сотрудниками Роскомнадзора.

«РКН предупреждает: мы не звоним пользователям, не раскрываем персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях. У операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на «Госуслугах». Будьте бдительны и проверяйте то, что говорят неизвестные. Предупреждайте и оберегайте близких. Обращайтесь в приемную МВД, если столкнулись с мошенниками», – написано на официальной странице ведомства в Facebook.

Ранее заместитель главы Министерства финансов Алексей Моисеев рассказал, как столкнулся с мошеннической схемой на сайте объявлений. По словам чиновника, площадка сама предупреждает о подобных уловках злоумышленников.

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