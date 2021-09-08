Мошенники представляются сотрудниками Роскомнадзора, чтобы получить персональные данные граждан

Роскомнадзор предупредил граждан страны, о случаях мошенничества под прикрытием работы ведомства. Злоумышленники звонят и пишут россиянам в мессенджерах или соцсетях в попытках завладеть их персональными данными. Представляются мошенники сотрудниками Роскомнадзора.

«РКН предупреждает: мы не звоним пользователям, не раскрываем персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях. У операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на «Госуслугах». Будьте бдительны и проверяйте то, что говорят неизвестные. Предупреждайте и оберегайте близких. Обращайтесь в приемную МВД, если столкнулись с мошенниками», – написано на официальной странице ведомства в Facebook.

Ранее заместитель главы Министерства финансов Алексей Моисеев рассказал, как столкнулся с мошеннической схемой на сайте объявлений. По словам чиновника, площадка сама предупреждает о подобных уловках злоумышленников.