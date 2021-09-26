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Юрист назвал «коронную» фразу мошенников

Ян Брацкий
08:25 26.09.2021
Очень часто злоумышленники начинают разговор с предупреждения о том, что на банковском счете жертвы замечена подозрительная активность.
Юрист назвал «коронную» фразу мошенников
© Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Профессиональные мошенники имеют в своем арсенале ряд фраз, с помощью которых лишают бдительности своих жертв. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. С другой стороны, по ним можно почти безошибочно вычислить злоумышленника, если сохранять спокойствие.

«"На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников". Эта формулировка каким-то волшебным образом лишает людей бдительности и располагает к мошеннику», - объяснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Не стоит приписывать человеческую наивность исключительно представителям старшего поколения, уточнил юрист. Подобные фразы зачастую срабатывают на людях любого возраста, достатка и образования. К тому же, мошенники имеют богатый арсенал уловок.

Ранее в Роскомнадзоре предупредил россиян о случаях мошенничества под прикрытием работы ведомства. Злоумышленники звонят и пишут своим потенциальным жертвам в мессенджерах или соцсетях в попытках завладеть их персональными данными. Представляются мошенники сотрудниками Роскомнадзора.

В самом ведомстве пояснили, что действующие сотрудники РКН не звонят пользователям, не раскрывают персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях. У операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на «Госуслугах». Пользователей еще раз призвали к бдительности и посоветовали обращаться в полицию после подозрительных звонков.

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