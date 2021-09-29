Основателю Group-IB грозит до 20 лет тюрьмы: что известно об аресте Ильи Сачкова

В среду, 29 сентября, в Москве арестовали Илью Сачкова, основателя компании, которая признана одним из мировых лидеров в области кибербезопасности и расследовании цифровых преступлений. Главу Group-IB подозревают в госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Неприметное здание в Москве - штаб-квартира организации, к услугам которой прибегали известные российские банки, операторы сотовой связи и даже сотрудники силовых структур. На сайте Group-IB среди партнеров компании значится даже Интерпол. Среди проектов организации в России - помощь в поимке похищавших деньги хакеров или, например, независимый аудит результатов шоу «Голос», в финале которого вперед неожиданно для всех вышла дочь российской певицы Алсу.

После обысков в офисе всех сотрудников компании перевели на удаленку. На одной из дверей в здании взломан замок. Возможно, таким образом сотрудники правоохранительных служб пытались получить доступ к интересующей их информации.

Компанию Group-IB называют одной из ведущих не только в России, но и в мире. Она специализируется на борьбе с киберпреступностью и располагает крупнейшей в Восточной Европе лабораторией компьютерной криминалистики. Основатель фирмы Илья Сачков даже получал звание предпринимателя года.

Деталей, как это часто бывает в подобных случаях, мало. Кроме главного - одному из основателей и генеральному директору компании Group-IB - инкриминируют госизмену. Ближайшие два месяца Илья Сачков проведет в СИЗО: соответствующее решение принял Лефортовский суд Москвы.

Представители Group-IB в свою очередь опубликовали ответное заявление, подчеркнув, что уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации.

Компанию Group-IB Сачков вместе с приятелем создал в 17 лет. Позже мужчина был включен американским Forbes в список самых ярких предпринимателей до 30 лет.

Сачков с отличием закончил МГТУ имени Баумана, был частым гостем на профильных круглых столах. Свое возможное преследование еще до ареста объяснял банальной местью и тем, что нажил слишком много врагов.

О возможной связи с другим уголовным делом - американского бизнесмена, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви – журналисты спросили пресс-секретаря российского президента. В профильной отрасли считают, что дело Сачкова негативно повлияет на бизнес-климат в стране. Но в Кремле такой угрозы не видят.

«Все-таки никакой связи между упомянутыми вами делами нет, однозначно, нет связи. Это не имеет никакого отношения к деловому, инвестиционному климату в нашей стране. Вы видите, что обвинения не связаны с экономикой, а связаны с госизменой», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По другой версии, дело Сачкова может быть связано с конфликтом с одним из хакеров. Кроме этого, не исключают, что фамилию Сачкова мог назвать один из фигурантов дела Сергея Михайлова. Бывшего замначальника Центра информационной безопасности ФСБ приговорили к 22 годам лишения свободы также за госизмену.