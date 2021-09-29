Офис Group-IB пустует после ареста Ильи Сачкова
На видеокадрах «Звезды» видно, как в офисе Group-IB, где недавно прошли обыски на фоне ареста Сачкова, нет ни одного сотрудника и заклеены камеры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Московская штаб-квартира компании Group-IB, специализирующейся на борьбе с кибератаками, пустует. В офисе накануне прошли обыски по случаю ареста основателя корпорации Ильи Сачкова. Сейчас в штаб-квартире, судя по видеокадрам «Звезды», заклеены камеры видеонаблюдения, закрыты все двери и нет ни единого человека.
Лефортовский суд Москвы арестовал Илью Сачкова по подозрению в государственной измене. Основателя компании Group-IB заключили под стражу сроком до 27 ноября.
Аналитик Денис Кусков предположил причину ареста Сачкова. В беседе со «Звездой» он рассказал, что, вероятно, арест был мотивирован активным сотрудничеством Group-IB с иностранными разведывательными управлениями.